Глава Евросовета: Никогда не забуду телефонный разговор с Зеленским в ночь нападения России 1 5.02.2023, 16:17

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Шарль Мишель поражен храбростью украинцев.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил в интервью «Суспільному», опубликованном 3 февраля, что поражен храбростью украинцев.

Журналисты попросили главу Евросовета назвать вещи, которые его «больше всего поразили».

«Храбрость украинского народа, – ответил Мишель. – Я приезжал в Украину за год до начала полномасштабного вторжения. Мне представился случай поехать с президентом Владимиром Зеленским на Донбасс, близко к линии столкновения. Я был поражен храбростью и выбором, который вы делаете в пользу свободного мира, демократических принципов и ценностей. Это трогательно, и обязанность ЕС — помочь вам, насколько мы можем».

Глава Евросовета добавил, что «никогда не забудет некоторые личные моменты, эмоции».

«К примеру, телефонный разговор с Зеленским в ночь нападения [24 февраля 2022 года], когда он сообщил мне, что Россия атакует по всей территории. Я никогда не забуду, например, встречу с мальчиком в Бородянке, который рассказал мне, что произошло во время российской оккупации», – подчеркнул Мишель.

Он рассказал, что был в Украине две недели назад и «увидел ветеранов».

«У одного из них должна была родиться дочь. Мы хорошо видим бедствие войны и понимаем ответственность принимать правильные решения, не теряя времени. Мы чувствуем, что вы абсолютно решительны, потому что знаете: на кону и ваше будущее, и наше общее будущее», – отметил Мишель.

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