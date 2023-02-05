Минчанин хотел продать кроссовки, а в итоге потерял 1900 рублей 5.02.2023, 17:33

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Появилась новая мошенническая схема.

Минчанин хотел продать кроссовки в интернете, но в итоге потерял 1900 рублей. Об этом рассказал телеграм-канал «Милиция Минска».

Житель Минска стал жертвой преступников после того, как разместил на интернет-площадке объявление о продаже кроссовок. «Покупатели» нашлись быстро: попросили доставить обувь курьером и ввести данные карточки для оплаты, перейдя по специальной ссылке. В итоге продавец потерял 1900 рублей.

— Спустя несколько минут [после размещения объявления] в мессенджере с ним связалась потенциальная покупательница, предложив отправить ей обувь курьерской доставкой. Деньги за кроссовки она пообещала перечислить на банковскую карту. Для этого попросила продавца перейти по ссылке, которую прислала, и ввести реквизиты своей карты. Когда мужчина выполнил все условия, злоумышленники списали с его счета свыше 1900 рублей, — рассказала старший инспектор ГИОС Московского РУВД Ольга Михаленя.

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