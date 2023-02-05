В Белгородской области взорвалась ракета, выпущенная в сторону Украины 2 5.02.2023, 17:44

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Оккупанты неудачно запустили C-300.

В Белгородской области РФ прозвучал мощный взрыв, звук которого зафиксировали на нескольких видео. Украинские Telegram-каналы пишут, что его причиной стал неудачный запуск российской ракеты С-300.

Российские Telegram-каналы писали, что упал самолет, а другие — об ударе по Белгородской области.

Отметим, что на территории российского региона зафиксировали пуски ракет С-300, которыми обстреливают Украину. Сразу после этого в Белгородской области услышали взрыв, так как один из снарядов упал на территории региона РФ, однако точное место неизвестно.

Ранее сайт Charter97.org писал, как обломки C-300 падали на территории Молдовы.

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