Появились новые фото аэродрома в белорусской Зябровке 5.02.2023, 17:59

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Снимки сделаны со спутника.

На снимке, сделанном 4 февраля американской компанией Planet Labs, виден заснеженный старый аэродрома около деревни Зябровка. Снимки аэродрома были опубликованы военным украинским ресурсом Defense Express.

Расположение военной техники не претерпело значительных изменений в сравнении с обстановкой, зафиксированной 7 января.

Заметным отличием можно назвать завершение песчаной насыпи для установки военной техники и вывод строительной техники с северо-восточной части аэродрома.

Аэродром в Зябровке все также остаётся местом сосредоточения российских зенитно-ракетных систем.

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