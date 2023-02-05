Появились новые фото аэродрома в белорусской Зябровке
- 5.02.2023, 17:59
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Снимки сделаны со спутника.
На снимке, сделанном 4 февраля американской компанией Planet Labs, виден заснеженный старый аэродрома около деревни Зябровка. Снимки аэродрома были опубликованы военным украинским ресурсом Defense Express.
Расположение военной техники не претерпело значительных изменений в сравнении с обстановкой, зафиксированной 7 января.
Заметным отличием можно назвать завершение песчаной насыпи для установки военной техники и вывод строительной техники с северо-восточной части аэродрома.
Аэродром в Зябровке все также остаётся местом сосредоточения российских зенитно-ракетных систем.