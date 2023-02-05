Пригожин опроверг фейк российских СМИ о боях за Бахмут 1 5.02.2023, 19:17

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Глава ЧВК «Вагнера» прокомментировал информацию о боях за город.

Главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, наемники которой участвуют в штурме Бахмута в Донецкой области, опроверг сообщения российских СМИ о том, что украинская армия якобы «отступает из северных кварталов города».

Главарь российских наемников заявил, что ВСУ сражаются до последнего, бои идут за каждую улицу.

— ВСУ никуда не отступают. Это относится не только к северным кварталам Бахмута, но и ко всем остальным.

Ранее сайт Charter97.org приводил заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Бахмут никто сдавать не будет.

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