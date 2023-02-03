Зеленский: Сдавать Бахмут никто не будет 3 3.02.2023, 18:19

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Если будет оружие, ВСУ не только не отойдут от Бахмута, но и начнут освобождать Донбасс.

Если международные партнеры предоставят Украине все необходимое оружие, в частности, дальнобойное, украинские защитники не только не отойдут от Бахмута, но и начнут деоккупировать Донбасс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.

Президент Украины подчеркнул, что сдавать Бахмут никто не будет. Украинские защитники будут сражаться столько, сколько смогут.

- Считаем Бахмут нашей крепостью, считаем наших героев, которые там пали, героями. Если будет ускоренное оружие, а именно дальнобойное, то мы не только не отойдем от Бахмута, но и начнем освобождать Донбасс, который был оккупирован с 2014 года, - сказал Зеленский.

Президент добавил, что у Украины есть конкретный перечень оружия, которое ей необходимо. Он также поблагодарил государства, которые поддерживают Украину на этом пути.

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