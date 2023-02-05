В Бобруйске водитель врезался в авто, а затем заявил в милицию, что машину повредили 5.02.2023, 19:39

Теперь он может лишиться прав.

Авария случилась в Бобруйске на улице Минской. Там 44-летний местный житель на Skoda столкнулся со стоящим автомобилем Opel, вышел, осмотрел повреждения и скрылся с места аварии. Спустя два дня после инцидента бобруйчанин обратился в милицию и сообщил, что его автомобиль повредили неизвестные, сообщает УВД Могилевского облисполкома, пишет onliner.by.

Сотрудники ГАИ показали мужчине запись с камеры видеонаблюдения. Теперь бобруйчанину грозит крупный штраф и лишение водительского удостоверения до двух лет.

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