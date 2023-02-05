Ученые назвали пряность, которая сделает подростков умнее 5.02.2023, 19:56

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Она положительно влияет на память и когнитивные функции.

Ученые из Бирджандского университета медицинских наук в Иране провели масштабный анализ исследований, показавший, что корица и ее производные потенциально могут улучшить память и результаты обучения у подростков. Выводы опубликованы в журнале Nutritional Neuroscience.

Корицу получают из внутренней коры вечнозеленого дерева, которое произрастает в Гималаях, Китае, Индии и Юго-Восточной Азии. Исследования показывают, что корица обладает противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами. Некоторые работы также показали, что содержащиеся в корице биологически активные соединения могут улучшать работу мозга, особенно память и обучение. В новом исследовании ученые решили оценить достоверность этих выводов.

Авторы обзора нашли 2605 исследований на сентябрь 2021 года. Из них 40 исследований были достаточно качественными, и их включили в дальнейший анализ. Большинство работ были проведены на животных или людях, другие — на клетках и тканях.

Ученые подтвердили, что согласно исследованиям, корица может положительно влиять как на память, так и на когнитивные функции подростков, которые жевали коричную жвачку. Для взрослых доказательств эффективности нашлось меньше и они были менее убедительны.

Кроме того, в лабораторных условиях было показано, что добавление корицы или коричного альдегида в клеточную среду может снизить агрегацию тау, бета-амилоида и повысить жизнеспособность клеток.

Авторы отметили, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы делать выводы об эффекте корицы на когнитивные функции.

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