ВСУ ликвидировали российского комбрига и еще десяток офицеров

ВСУ ликвидировали российского комбрига и еще десяток офицеров4
- 5.02.2023, 20:43
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Оккупанты были уничтожены на Донбассе.
ВСУ ликвидировали полковника российской армии, командира отдельной бригады специального назначения.
Об этом в Twitter написал полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан.
«Успешно демобилизован 02.02.2023 г. командир 14-й ОБрСпН полковник Сергей Поляков. Слава Нации», — заявил он.
Как пишет «Диалог», вместе с комбригом Поляковым был уничтожен его зам, а также около десяти российских офицеров.
Сообщается, что ВСУ ликвидировали оккупантов на Донбассе.
📦 успешно демобилизирован:— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) February 5, 2023
📦 02.02.23 г. командир 14 обрспн полковник Сергей Поляков;
Слава Нації 🇺🇦
Смерть ворогам🔥
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