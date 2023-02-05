ВСУ ликвидировали российского комбрига и еще десяток офицеров 4 5.02.2023, 20:43

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Оккупанты были уничтожены на Донбассе.

ВСУ ликвидировали полковника российской армии, командира отдельной бригады специального назначения.

Об этом в Twitter написал полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан.

«Успешно демобилизован 02.02.2023 г. командир 14-й ОБрСпН полковник Сергей Поляков. Слава Нации», — заявил он.

Как пишет «Диалог», вместе с комбригом Поляковым был уничтожен его зам, а также около десяти российских офицеров.

Сообщается, что ВСУ ликвидировали оккупантов на Донбассе.

📦 успешно демобилизирован:

📦 02.02.23 г. командир 14 обрспн полковник Сергей Поляков;

Слава Нації 🇺🇦

Смерть ворогам🔥

Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/EsJ8WI6nZl — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) February 5, 2023

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