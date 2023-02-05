В Беларуси резко подорожают сигареты и алкоголь 3 5.02.2023, 20:52

4,184

Минфин предупредил про рост ставок акцизов.

В Беларуси за 2023 год намерены существенно повысить ставки акцизов на сигареты и крепкий алкоголь. Об этом сообщает Минфин. После этого поднимутся розничные цены.

За 2023 год ставки акцизов на сигареты первой ценовой группы вырастут в 2,2 раза, второй — на 60,9%, а на стики — на 86%.

Повышение ставок акцизов на иные табачные изделия (табак трубочный, курительный, для кальяна, сигары, сигариллы) будет в пределах 13,1−21,3%.

На 2023 год также предусмотрено повышение ставок акцизов на жидкости для электронных систем курения в 5,1 раза, а на крепкие алкогольные напитки — на 31,1%, уточняет Минфин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».