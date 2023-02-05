Белорусский режим получит вертолеты Ми-35М и самолеты Су-30СМ

Белорусский режим получит вертолеты Ми-35М и самолеты Су-30СМ5
- 5.02.2023, 21:41
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Речь идет о целой эскадрилье вертолетов.
В ближайшее время Беларусь получит для авиации вертолеты Ми-35М, кроме того в этом году этом году запланирована закупка самолетов СУ-30СМ. Об этом в эфире госТВ заявил командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси Андрей Лукьянович.
Говоря о Ми-35М, он сообщил, что речь идет об эскадрилье.
Об этом в эфире госТВ заявил командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси Андрей Лукьянович.