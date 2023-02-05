Эстония допустила бойкот Олимпиады-2024, если в ней примут участие белорусы 1 5.02.2023, 22:31

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Премьер Кая Каллас выступила с заявлением.

Эстония не исключает возможности бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже, если МОК допустит на нее спортсменов из России и Беларуси.

Об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас на пресс-конференции в Таллинне:

«Участие российских и белорусских спортсменов просто неправильно. Поэтому бойкот – это следующий шаг. Россия убила сотни украинских спортсменов, в том числе олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Кроме того, если посмотреть на призеров Олимпийских игр в Токио, то 45 из них действительно были военнослужащими российской армии.

Сейчас мы стараемся убедить партнеров в целесообразности недопуска россиян и белорусов к соревнованиям».

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