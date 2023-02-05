Гиркин заявил, что новое наступление РФ ждет провал

Гиркин заявил, что новое наступление РФ ждет провал2
- 5.02.2023, 22:42
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Террорист заявил, что «Кремль влез в очередное болото».
Главарь «ДНР», военный преступник Игорь Гиркин заявил, что новое наступление РФ, которое ожидается в феврале, обречено на провал.
«Разгромить Украину мы не сможем, это понятно. Мы влезли в очередное болото и опять в нем стоим, как в 2014 году... Либо линия фронта так и будет, как сейчас, с локальными операциями по очищению, либо наши могут предпринять от «большого ума» большое наступление. В его успехе я искренне сомневаюсь!» — сказал Гиркин.
Как писал сайт Charter97.org, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале Россия может пойти на Киев из Беларуси.