Гиркин заявил, что новое наступление РФ ждет провал 2 5.02.2023, 22:42

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Террорист заявил, что «Кремль влез в очередное болото».

Главарь «ДНР», военный преступник Игорь Гиркин заявил, что новое наступление РФ, которое ожидается в феврале, обречено на провал.

«Разгромить Украину мы не сможем, это понятно. Мы влезли в очередное болото и опять в нем стоим, как в 2014 году... Либо линия фронта так и будет, как сейчас, с локальными операциями по очищению, либо наши могут предпринять от «большого ума» большое наступление. В его успехе я искренне сомневаюсь!» — сказал Гиркин.

Как писал сайт Charter97.org, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале Россия может пойти на Киев из Беларуси.

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