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Гордон о Лукашенко: Упырю везде дорога закрыта

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  • 6.02.2023, 10:24
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Гордон о Лукашенко: Упырю везде дорога закрыта
фото: anadolu agency

Украинский журналист прокомментировал визит белорусского диктатора в Зимбабве.

Лукашенко находится в международной изоляции, он может посещать разве что Россию и еще несколько стран. Об этом 31 января во время YouTube-стрима с главным редактором издания Алесей Бацман сказал украинский журналист, основатель интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрий Гордон.

«Этот урод может теперь только в Зимбабве ездить и в Россию. Ну еще, может, в Никарагуа. Куда он еще может съездить? В [оккупированные Россией грузинские регионы] Южную Осетию, Абхазию... Но везде дорога упырю закрыта», – сказал Гордон, комментируя визит Лукашенко в Зимбабве.

Бацман отметила, что во время официальных мероприятий в этой африканской стране у Лукашенко было «кислое» лицо.

«Ты бы сама в Зимбабве приехала – я бы на тебя посмотрел, какое бы у тебя лицо было. Это же не Монако, не США, – сказал Гордон. – Поэтому он со своим трактором влез в их монастырь».

Ранее сайт Charter97.org писал, что зимбабвийские фотографы показали, как на самом деле выглядит Лукашенко.

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