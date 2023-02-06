Директор крупнейшего в Лунинце предприятия уволился вместе с женой

Директор крупнейшего в Лунинце предприятия уволился вместе с женой5
- 6.02.2023, 12:04
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Сергей Карпец возглавлял завод почти 20 лет.
Сергей Карпец, возглавлявший Лунинецкий молочный завод практически 20 лет, простился с коллективом. Его жена Лариса, которая являлась заместителем директора по идеологической работе, также уволилась.
Что послужило причиной прощания семьи с коллективом? Как полагают источники «Медиа-Полесье», причиной стало задержание одного из заместителей за взятку.
Также источники сообщают о «левых» поставках продукции молзавода в Россию.
Сергей Карпец вывел молзавод в крупнейшие предприятия Беларуси. Однако, как говорят работники, бичом на предприятии стала семейственность. Жена Лариса только числилась заместителем и была редким гостем на работе, получая огромную зарплату.
Исполняющим обязанности директора Лунинецкого молзавода назначен Александр Бондарь, до этого работавший главным инженером.