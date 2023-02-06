Директор крупнейшего в Лунинце предприятия уволился вместе с женой 5 6.02.2023, 12:04

8,518

Сергей Карпец возглавлял завод почти 20 лет.

Сергей Карпец, возглавлявший Лунинецкий молочный завод практически 20 лет, простился с коллективом. Его жена Лариса, которая являлась заместителем директора по идеологической работе, также уволилась.

Что послужило причиной прощания семьи с коллективом? Как полагают источники «Медиа-Полесье», причиной стало задержание одного из заместителей за взятку.

Также источники сообщают о «левых» поставках продукции молзавода в Россию.

Сергей Карпец вывел молзавод в крупнейшие предприятия Беларуси. Однако, как говорят работники, бичом на предприятии стала семейственность. Жена Лариса только числилась заместителем и была редким гостем на работе, получая огромную зарплату.

Исполняющим обязанности директора Лунинецкого молзавода назначен Александр Бондарь, до этого работавший главным инженером.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».