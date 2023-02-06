Лукашенко заявил, что его готовятся убить

Лукашенко заявил, что его готовятся убить23
- 6.02.2023, 13:01
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Диктатор рассказал о планах по его свержению.
Лукашенко обрисовал несколько сценариев своего свержения. Диктатор озвучил их на встрече с генпрокурором Андреем Шведом.
«Свержение, мое убийство, убийства должностных лиц. И ты там не в последних строчках (это не для того, чтобы тебя напугать, ты сам это знаешь). То есть всех, кто поперек горла встал, — всех убрать. Это будет финансировать Запад», — рассказал Лукашенко.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, белорусский диктатор рассказывал, что спецслужбы США готовили его похищение. Для этих целей был приготовлен подвал в Гомельской области.