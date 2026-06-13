В Варшаве начинается масштабная модернизация одного из главных вокзалов
- 13.06.2026, 14:56
Проект стоит 3,6 млрд злотых.
В конце этого года начнется модернизация вокзала Warszawa Wschodnia. PKP Polskie Linie Kolejowe подписали контракт на выполнение работ с компанией Torpol, сообщает «Польское радио».
Железнодорожники заявляют, что вокзал станет современным пересадочным центром. Здесь появятся новые платформы и навесы. Министр инфраструктуры Дариуш Климчак обещает, что пассажиры получат более высокий уровень комфорта:
✅ Kolej na nową Warszawę Wschodnią – jest umowa na przebudowę stacji!— Warszawa (@warszawa) June 12, 2026
🚄 Polskie Linie Kolejowe podpisały dziś umowę na modernizację stacji Warszawa Wschodnia o wartości ponad 3,6 mld złotych. Prace rozpoczną się w grudniu br. i obejmą nie tylko infrastrukturę dworca, ale… pic.twitter.com/DdZYhoeuA6
«Модернизация охватит все платформы. Наконец-то появятся эскалаторы — их будет семь пар. Будет 14 лифтов. Также мы перестроим более 46 километров путей и 50 километров контактной сети. Мы также реконструируем тоннель и сделаем пешеходный переход».
Однако ремонтные работы будут связаны с неудобствами. Во время работ часть дальних поездов будет перенаправлена на вокзал Warszawa Gdańska. Другие составы будут начинать или завершать маршрут на других варшавских станциях.
Работы обойдутся в 3 миллиарда 600 миллионов злотых. Модернизацию вокзала планируют завершить в 2029 году.