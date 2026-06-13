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В Варшаве начинается масштабная модернизация одного из главных вокзалов

  • 13.06.2026, 14:56
В Варшаве начинается масштабная модернизация одного из главных вокзалов

Проект стоит 3,6 млрд злотых.

В конце этого года начнется модернизация вокзала Warszawa Wschodnia. PKP Polskie Linie Kolejowe подписали контракт на выполнение работ с компанией Torpol, сообщает «Польское радио».

Железнодорожники заявляют, что вокзал станет современным пересадочным центром. Здесь появятся новые платформы и навесы. Министр инфраструктуры Дариуш Климчак обещает, что пассажиры получат более высокий уровень комфорта:

«Модернизация охватит все платформы. Наконец-то появятся эскалаторы — их будет семь пар. Будет 14 лифтов. Также мы перестроим более 46 километров путей и 50 километров контактной сети. Мы также реконструируем тоннель и сделаем пешеходный переход».

Однако ремонтные работы будут связаны с неудобствами. Во время работ часть дальних поездов будет перенаправлена на вокзал Warszawa Gdańska. Другие составы будут начинать или завершать маршрут на других варшавских станциях.

Работы обойдутся в 3 миллиарда 600 миллионов злотых. Модернизацию вокзала планируют завершить в 2029 году.

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