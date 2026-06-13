Под контроль Украины переходит не только Крым, но и вся Россия2
- Александр Невзоров
- 13.06.2026, 15:09
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Мадяр регулирует теперь экономику и ценообразование в РФ.
Помните как все снисходительно смеялись над тем, как нищие иранцы возят бензин в Пакистан на продажу.
Ситуация с бензином в России и на оккупированных территориях Украины катастрофическая.
И Ирана под боком нет.
Откуда будут возить бензин перекупщики и спекулянты? Из Беларуси и Казахстана? Возможно.
По сути, под контроль Украины переходит не только Крым, но и вся Россия.
Ни Набиуллина, а дядюшка Мадяр регулирует теперь экономику и ценообразование в РФ.
Путин может увеличить армию, провести мобилизацию, всех пересажать, расстрелять, и все завалить трупами.
Но кровь не залить в бензобак.
Ограничение в 20 литров это пока. Не будет и этого. Не будет авиаперелетов, автоперевозок, посевов, будут только разорение, нищета, запредельные цены на продукты и возврат в любимые темные времена Дугина.
Сегодня ночью успешно атакован порт Темрюк в Краснодарском крае и комплекс «Таманьнефтегаз» — один из крупнейших на юге России по перевалке сжиженных углеводородов.
Александр Невзоров, «Телеграм»