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В России ограничили продажу бензина: жители Москвы, Петербурга и Казани в шоке

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  • 13.06.2026, 13:58
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В России ограничили продажу бензина: жители Москвы, Петербурга и Казани в шоке

Крупные города РФ почувствовали последствия войны.

Жители российских мегаполисов начали ощущать нехватку бензина. Кризис добрался даже до Москвы, Казани и Санкт-Петербурга.

Во многих крупных российский городах местные жители почувствовали дефицит топлива. Об этом сообщает канал Supernova+.

Кроме роста цен на бензин, в некоторых мегаполисах уже ввели лимиты на заправках.

К примеру, в сети АЗС «Татнефть» в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Казани и Набережных Челнах в Татарстане дают по 20-25 литров топлива в одни руки.

К нехватке бензина по всей структуре нефтяной компании привели удары по Нижнекамскому НПЗ, отмечают на канале.

Российские СМИ также сообщают, что часть заправок сети «Татнефть» вообще закрыта, а водителей предупреждают, что на АЗС работают только магазины.

При этом, на тех немногих заправках, которые еще работают, литр 95-го бензина подорожал с 70 до 79 рублей.

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