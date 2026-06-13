В России ограничили продажу бензина: жители Москвы, Петербурга и Казани в шоке

В России ограничили продажу бензина: жители Москвы, Петербурга и Казани в шоке5
- 13.06.2026, 13:58
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Крупные города РФ почувствовали последствия войны.
Жители российских мегаполисов начали ощущать нехватку бензина. Кризис добрался даже до Москвы, Казани и Санкт-Петербурга.
Во многих крупных российский городах местные жители почувствовали дефицит топлива. Об этом сообщает канал Supernova+.
Кроме роста цен на бензин, в некоторых мегаполисах уже ввели лимиты на заправках.
К примеру, в сети АЗС «Татнефть» в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Казани и Набережных Челнах в Татарстане дают по 20-25 литров топлива в одни руки.
К нехватке бензина по всей структуре нефтяной компании привели удары по Нижнекамскому НПЗ, отмечают на канале.
Российские СМИ также сообщают, что часть заправок сети «Татнефть» вообще закрыта, а водителей предупреждают, что на АЗС работают только магазины.
При этом, на тех немногих заправках, которые еще работают, литр 95-го бензина подорожал с 70 до 79 рублей.