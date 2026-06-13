Силы обороны Украины поразили ключевой нефтяной терминал на юге РФ
- 13.06.2026, 14:43
СБУ подтвердила результаты удара.
Военные Центра спецопераций Альфа СБУ совместно с Силами спецопераций и Главным управлением разведки в субботу, 13 июня, нанесли удар по нефтегазовому терминалу «Таманьнефтегаз» в Краснодарском крае РФ, говорится в сообщении СБУ.
Дроны СБУ поразили пять емкостей с нефтепродуктами в резервуарном парке, а также два нефтеналивных стендера терминала.
Под ударом также оказались стоянка грузового транспорта, склады «Таманьнефтегаза» и позиции российской ПВО, прикрывавшей объект.
Указанный терминал является крупнейшим на юге РФ комплексом по перевалке сжиженных углеводородов. Это источник финансирования войны против Украины, добавили в СБУ.
Утром 13 июня сообщалось об атаке БПЛА на Темрюкский район в российском Краснодарском крае. Местные власти подтвердили удар и пожар в морском порту. Мониторы писали о поражении портового нефтяного комплекса и двух крупных пожарах.
«Таманьнефтегаз» — это часть крупного морского порта Тамань. Объект расположен в населенном пункте Волна.