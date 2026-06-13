Шведские истребители дважды перехватили самолеты РФ над Балтийским морем 1 13.06.2026, 13:30

Иллюстрационное фото

Подробности.

В пятницу, 12 июня, истребители ВВС Швеции дважды поднимались в воздух для перехвата российских самолетов вблизи шведского воздушного пространства над Балтийским морем.

Об этом говорится в заявлении шведских Вооруженных сил, которое они опубликовали в социальной сети X.

Как сообщается, группы быстрого реагирования совершили два вылета на многоцелевых истребителях JAS 39 Gripen после обнаружения российской авиации в регионе.

В двух отдельных инцидентах были зафиксированы российские самолеты Су-24 и Су-34. После получения сигнала тревоги шведские истребители оперативно вылетели для идентификации и сопровождения российских самолетов.

В заявлении подчеркнули, что нарушения воздушного пространства страны не произошло. Действия истребителей были направлены на защиту воздушного пространства и мониторинг активности вблизи границ Швеции.

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