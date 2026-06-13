Украинский десант и спецназ провели спецоперацию в Покровске
- 13.06.2026, 14:10
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Уничтожена важная сеть противника.
7-й корпус Десантно-штурмовых войск и 4-й полк Сил специальных операций «Рейнджеры» уничтожили сеть точек взлета вражеских дронов в Покровске Донецкой области.
Как сообщили в корпусе быстрого реагирования, в результате совместных действий уничтожено шесть точек взлета БПЛА вертикального взлета или посадки. Среди локаций – помещения в районе городского кафе, магазина детских товаров, библиотеки и разрушенного дома в частном секторе.
«Эти места враг использовал для выполнения боевых вылетов дронами и нанесения огневого поражения по позициям украинских военных, в частности, по логистическим путям», — пояснили военные.
В корпусе отметили, что цели Силы обороны выявили в ходе анализа действий противника, а поражение точечно наносили ударными дронами самолетного типа.