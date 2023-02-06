В Гомельской области 21 человек отрезан паводком от «большой земли» 1 6.02.2023, 20:50

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Все они — жители деревни Поляновка.

В Ветковском районе Гомельской области 21 человек, а среди них школьник, отрезан паводком от «большой земли». Все они — жители деревни Поляновка, пишет БелТА.

Вода залила на метр и больше дорогу в деревню еще в середине января. С 19 января была организована переправа на лодках с доставкой людей из поселка и обратно. Однако затем морозы сковали воду льдом, и пришлось организовывать новую «дорогу жизни» — по льду. В деревню на санях переправляют продукты. В будние дни спасатели помогают людям, идущим на работу и с работы, а также переправляют на занятия в школу в другую деревню 11-классника.

В Поляновку помогли добраться почтальону с пенсиями, оттуда забрали женщину, нуждающуюся в медпомощи.