закрыть
6 февраля 2023, понедельник, 21:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Гомельской области 21 человек отрезан паводком от «большой земли»

1
  • 6.02.2023, 20:50
  • 1,958
В Гомельской области 21 человек отрезан паводком от «большой земли»

Все они — жители деревни Поляновка.

В Ветковском районе Гомельской области 21 человек, а среди них школьник, отрезан паводком от «большой земли». Все они — жители деревни Поляновка, пишет БелТА.

Вода залила на метр и больше дорогу в деревню еще в середине января. С 19 января была организована переправа на лодках с доставкой людей из поселка и обратно. Однако затем морозы сковали воду льдом, и пришлось организовывать новую «дорогу жизни» — по льду. В деревню на санях переправляют продукты. В будние дни спасатели помогают людям, идущим на работу и с работы, а также переправляют на занятия в школу в другую деревню 11-классника.

В Поляновку помогли добраться почтальону с пенсиями, оттуда забрали женщину, нуждающуюся в медпомощи.

популярное за неделю

Мнение

Курская дуга 2.0
Курская дуга 2.0 Аркадий Бабченко
Очередной самострел лукашистов  
Очередной самострел лукашистов   Артем Черников
Последний трамвай
Последний трамвай Ирина Халип
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси Андрей Санников