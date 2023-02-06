«Дыра» в российском бюджете установила рекорд с дефолта 1998 года 1 6.02.2023, 21:18

3,122

РФ стремительно теряет доходы от экспорта нефти и газа.

Бюджетная катастрофа становится все ближе для правительства России, которое стремительно теряет доходы от экспорта нефти и газа и резко увеличивает траты на армию и силовые структуры.

По итогам января дефицит федерального бюджета РФ составил 1,76 триллиона рублей, отчитался в понедельник Минфин РФ. При доходах в 1,356 трлн рублей за месяц власти потратили 3,117 трлн, а без обеспечения налоговой выручкой оказалось больше половины расходов казны.

В традиционно благополучном январе это худший результат для бюджета по меньшей мере с 1998 года, который закончился для России дефолтом, отмечает Bloomberg.

В минусе, по данным Минфина, оказались все ключевые источники поступлений. Нефтегазовые доходы рухнули на 46% год к году, до 425,5 млрд рублей — минимума с августа 2020 года.

Хотя нефтяным компаниям в январе удалось резко увеличить экспорт, а из балтийских портов танкеры вывезли рекордный за четыре года объем, скидки на российские баррели побили рекорды: средняя цена Urals опустилась до $49,5 и оказалась на $20,5 ниже заложенной в бюджет.

Поступления НДС - другого ключевого налога, который зашит в стоимость всех товаров и услуг и обеспечивает каждый пятый рубль доходов правительства, — упали 44%, до 379 трлн. Совокупные сборы с несырьевых секторов экономики оказались меньше прошлогодних на 28% и составили 931 млрд рублей.

Расходы правительства при этом подскочили на 58%, до 3,117 трлн рублей. В результате «дыра» в бюджете за один месяц оказалась равна 60% годового плана.

Минфин заложил в бюджет дефицит в 2,9 трлн рублей и верстал его из расчета, что «Газпром» продолжит качать газ в Европу, нефть будет стоить $70. Но при текущих ценах Urals казна недоберет как минимум 2,5 трлн рублей, оценивает Наталья Лаврова, экономист БКС. А дефицит может оказаться больше 5 триллионов.

Исполнение бюджета в январе «усиливает опасения по поводу бюджетной стабильности и его доходной части», отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Причем, в феврале ситуация может ухудшиться: вступило в силу европейское эмбарго на российские нефтепродукты и потолок цен на них. А в отличие от сырой нефти, «пристроить» невостребованные объемы дизеля и бензина в Азию будет куда сложнее, предупреждает Орлова: Китай и Индия заинтересованы развивать собственные НПЗ, чтобы заменить российское топливо на мировых рынках.

Чтобы закрыть дефицит, Минфин впервые в истории продал 3,6 тонны золота из Фонда национального благосостояния, а также «распечатал» последние доступные резервы иностранной валюты, на которые не распространяются западные санкции — это 310 млрд китайских юаней из ФНБ. В январе Минфин и ЦБ продали юаней на бирже на 54,5 млрд рублей, а феврале утроят эту сумму — до 160,2 млрд рублей.

При текущих ценах Urals запасов юаней хватит на три года поддержания бюджета, оценивает экономист Bloomberg Economics Александр Исаков. Впрочем, добавляет он, вряд ли Минфин доведет ситуацию до обнуления резервов: продажи юаней будут сокращены, как только их запасы оскудеют.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».