Юный футболист в Барановичах купил «слепому» арбитру очки 1 6.02.2023, 23:00

Курьезный случай произошел на детском турнире по мини-футболу.

Курьезный случай произошел на детском турнире по мини-футболу, который проходил в одном из спортивных залов в Барановичах. Один из юных футболистов очень оригинально и остроумно выразил несогласие с работой арбитра, пишет «Ганцавіцкі час». Но стоит ли такое одобрять?

Как рассказал в социальных сетях пресс-секретарь футбольного клуба «Сморгонь» Андрей Масловский, во встрече детской команды этого клуба с представителями Барановичей решалось, кто продолжит борьбу на следующем этапе.

«Последние минуты игры с хозяевами. 1:1.Наш парень выбегает 1 на 1, обводит вратаря, но тот хватает его за ногу руками и валит на паркет. Мяч закатился за лицевую.

Судья (явно местный мужчина) показывает удар от ворот и говорит сакральное для таких случаев: «А я не видел». Хотя видели все в зале», — пишет Андрей Масловский.

В результате ничья вывела барановичскую команду дальше, а дети из Сморгони, по словам Масловского, «убиты и в слезах». Он также отметил, что даже тренер команды хозяев подошел к судье и спросил: «Там же пенальти. Чего ты?», но арбитр только развел руками.

Самое же интересное произошло на церемонии награждения, которая состоялась по итогам турнира.

12-летний вратарь сморгонской команды купил очки и попросил организаторов соревнований передать этот презент для того самого судьи, который на церемонию не явился.

«Эти молодые белорусы иногда по-хорошему удивляют», — подытоживает Андрей Масловский.

Однако в комментариях к этой истории развернулась дискуссия. Известный футбольный агент Валерий Исаев согласился, что «ошибка судьи в детском футболе — беда», но это не повод для такого поведения 12-летнего игрока.

«Игра закончена, все осталось на поле. Разбираться с судьей не дело футболиста, тем более такого юного», — считает Исаев.

В ответ пользователь Вадим Комаровский недоумевает: «Если ты старше, то тебе можно все? Странная позиция, если честно. Или у вас претензия именно к 12-летнему, а 18-летнему уже можно, или только тем, кто отслужил, или тем, кто отсидел? Где у вас предел для возможности высказаться? Чисто для себя, чисто понять».

На это замечание Валерий Исаев возразил более обстоятельно и отметил, что замечания по поведению подростка больше не футбольные: здесь вопрос воспитания и интеллекта.

«Мне кажется, в таком возрасте еще можно повлиять на восприятие мира. Нельзя подобное делать в 18, и в таком возрасте игрок может заработать дисквалификацию. Это уже правила футбола, этика, регламенты. Так принято и я с этим согласен: после свистка игра закончена», — написал футбольный агент.

И добавил: «Подобные подколки уместны во дворе и в пионерском лагере: хотя, по-моему, там уже в футбол не играют».

Валерий Исаев также приводит пример детского хоккея: «Нравится ли вам, как в хоккее лупят друг друга дети и на трибунах родители? Были безумные видео в сетях белорусских. Я о соблюдении регламентов и элементарных норм».

Объясняя свою позицию, Исаев настаивает: если бы такое сделал игрок, который уже состоялся, то к нему были бы применены санкции. Именно это нужно донести юному игроку: «Не думаю, что парень делал свой подарок по-хорошему».

Но после этого высказывания дискуссия вокруг поступка юного футболиста продолжилась. Вот некоторые соображения:

«Парень не плакал, не истерил, не лез драться и доказывать за пределами поля правду свою и неправду судейства, а сделал тонко, спокойно и (как по мне) красиво. Упор на взрослость и обдуманность».

«Он же не побежал на награждении забивать еще голы и делать подкаты. А процедура вознаграждения это что? Не часть турнира? А послематчевые интервью — это не продолжение разве игры, только уже за рамками прямоугольника?»

«Взрослый тренер, наверное, должен спокойно объяснить, что лучше руководителю команды разбираться с судейством. Сейчас это милая шутка, и если не подсказать, в дальнейшем могут быть проблемы».

«Это эмоции. Их взрослым держать сложно, что о детях говорить, когда на глазах творится произвол и никто ничего сделать не может…»

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