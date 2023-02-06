Жителей Волыни учат защищать свою землю на случай нападения из Беларуси 2 6.02.2023, 23:22

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Жителей приграничных районов Волыни учат защищать свою землю на случай нападения из Беларуси, пишет volynnews.com.

Профессиональные инструкторы обучают добровольцев, большинство которых до сих пор не держали оружия в руках.

У них проходят стрельбы, ориентирование на местности, обучение по деятельности в составе группы, возведению оборонительных сооружений, эвакуации раненых, оказанию первой медпомощи, работе с дронами.

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