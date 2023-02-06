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Жителей Волыни учат защищать свою землю на случай нападения из Беларуси

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  • 6.02.2023, 23:22
Жителей Волыни учат защищать свою землю на случай нападения из Беларуси

Видео.

Жителей приграничных районов Волыни учат защищать свою землю на случай нападения из Беларуси, пишет volynnews.com.

Профессиональные инструкторы обучают добровольцев, большинство которых до сих пор не держали оружия в руках.

У них проходят стрельбы, ориентирование на местности, обучение по деятельности в составе группы, возведению оборонительных сооружений, эвакуации раненых, оказанию первой медпомощи, работе с дронами.

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