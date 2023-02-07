Расстреляют или отравят: какая судьба ждет Лукашенко 6 7.02.2023, 13:00

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фото: ТАСС

Политолог считает, что белорусский диктатор может повторить судьбу Сталина или Чаушеску.

На встрече с генпрокурором Беларуси Андреем Шведом Лукашенко обрисовал несколько сценариев своего свержения.

Это больные фантазии диктатора, или он действительно боится переворота?

На вопросы сайта Charter97.org ответил политолог Дмитрий Болкунец.

— Лукашенко давно живет этими фобиями, что его кто-то каким-то образом хочет физически ликвидировать. Это его очень расстраивает. Диктатор понимает, что если покинет свое кресло и исчезнут все эти охранники, то он будет находиться под угрозой. Я думаю, это является одной из причин, по которой Лукашенко будет сопротивляться добровольно покинуть свой пост.

— Если представить, что переворот действительно возможен, какие сценарии вы видите?

— Сценарий переворота возможен, если кто-то из ближайшего окружения приставит Лукашенко нож к горлу или к виску пистолет. Поэтому он эти риски учитывает и постоянно совершает какие-то обновления в своем ближайшем окружении.

Лукашенко очень боится подобного развития событий и в этом плане старается следить за теми, кто вхож в его кабинет. А количество таких людей, которые влияют на его какую-то позицию, не так уж велико. Их можно пересчитать на пальцах одной или двух рук.

— Смотря на исторические примеры и действия Лукашенко, какой конец его может ожидать?

— Лукашенко близок к тому, чтобы повторить судьбу Чаушеску, когда было поклонение идолу, а в конечном итоге история закончилась тем, что ближний круг этого идола и прикончил, даже трибунал провели. Не случайно в 2020-м году Лукашенко неоднократно именно румынского диктатора вспоминал, что якобы ему готовили судьбу Чаушеску. Значит он внимательно изучил трагическую судьбу этого человека, которого, кстати, и в Зимбабве принимали так же, как Лукашенко.

Есть еще одна история, которая может повториться, это отравление Сталина. По поводу его смерти есть разные конспирологические теории, но одна из наиболее правдоподобных версий — что его отравил один из ближайших соратников, который тогда возглавлял МВД. Проследив судьбу своих предшественников он просчитал, что может пойти в лагерь. Это наиболее вероятная история, что ближний круг отравил вождя, и с Лукашенко может быть похожая ситуация. Причем это может быть сделано таким методом, что никто не докопается, в чем же была причина. Тем более, что Лукашенко недавно мог лицезреть своего ближайшего соратника Макея, попрощаться с ним. На него это произвело довольно сильное впечатление.

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