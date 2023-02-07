Последняя попытка Путина 1 7.02.2023, 14:24

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фото: ТАСС

Весной будут интересные события.

К годовщине широкомасштабного наступления на Украину россияне попытаются обострить ситуацию на юге и востоке нашей страны. Используя тактику забрасывания сил украинской обороны «пушечным мясом», они пытаются продвинуться вперед. Но это будут последние силы рашистов, так как весной, получив необходимое оружие и технику, украинская армия пойдет в контрнаступление. Единственной возможностью для кремля избежать поражения является продвижение темы мирных переговоров, но никто из высшего руководства Украины с ними не будет разговаривать. Такое мнение в эфире Апостроф TV высказал военнослужащий ВСУ Евгений Карась:

— Бункерный дед запланировал на 20 февраля какую-то конференцию, которую до этого несколько раз переносил. Вот мы видим активизацию российской пропаганды по двум направлениям. С одной стороны, они утверждают, что у нас там 500 миллионов украинцев погибло и нас уже нет, а с другой стороны говорят, что среди россиян потери всего 18 тысяч. Очевидно, что это информационная накачка, предшествующая наступательным действиям.

А бункерный дед вылезет 20 февраля, скажет, что они не так много потерь понесли и что их ждут большие победы. Плюс мы видим, что они в эту историю включили не только ИПСО, но и работали с агентурой. Есть один одиозный персонаж из США, это полковник в отставке Макгрегор – он в феврале 2022 года говорил, что Россия победила, и сейчас высказался, что Украине гайки, что у нас нет военных. А еще израильский нафталиновый премьер-министр, заявивший, что Зеленский вышел из бункера только тогда, когда Путин пообещали его не убивать. Россия просто купила старых проституток, чтобы они нагнетали обстановку и мотивировали самих россиян, что у них все хорошо, что у них есть войска, украинцев уже не осталось и нужно еще немного подождать. Плюс в Венгрии планируется какой-то митинг, где они будут кричать, что они хотят миру с Украиной, что нам нужно сдаваться, потому что Россия победила.

Нормальная такая накачка, предшествующая тому, что Россия надеется к годовщине вторжения сделать небольшое обострение на юге, а главное – на востоке Украины, захватить две деревни, где-то заставить нас отступить и прокричать на весь мир, что «чмони» снова наступают, дойдут до Варшавы, поэтому сдавайтесь и идите с нами на мирные переговоры. Но никаких переговоров наше командование с ними вести не будет, потому что все это фантомные боли «чмонь». У них все плохо с человеческим ресурсом, все, что они могут мобилизовать на полигоны России и Беларуси – это максимум 100 тысяч «чмонь», а их еще необходимо готовить 2-2,5 месяца.

Почему это наступление произойдет, а точнее заваливание «мясом»? Потому что ждать дальше становится все опаснее, потому что очень высокая динамика потерь россиян, и она будет играть против них. Дальше нам будет поступать вооружение в большом количестве и само собой, что тогда ни о каком наступлении не будет речи с их стороны. Поэтому сейчас у них будет последняя попытка наступать куда-то, надеяться, что мы устанем, что где-то на Западе что-то изменится, чтобы бегом выскочить хоть на какие-то переговоры.

Будут жесткие бои, они действительно куда-нибудь продвинутся, а уже весной это выйдет в динамику украинского контрнаступления. Потому что пока россияне сейчас будут наступать, они потеряют кучу пушечного мяса и откроют дорогу нашим ВСУ. Мы видим, сколько людей они потеряли в битве за Соледар и сейчас за Бахмут, что сейчас по частям «ЛДНР» уже идут не слухи и разговоры, а уверенные оценки, что на лето у них не будет никаких резервов и не будет кого мобилизовать. Сейчас из тех останков «чмобиков» они пытаются сформировать две бригады, и это, пожалуй, будет последнее, что мы услышим о новых бригадах этих осколков «новороссии», потому что там выгребли все, что можно.

С техникой у них плохо, с подготовкой вообще никак, с восстановлением этих частей никак. Общая картина такова, что это может быть их последнее наступление. Посмотрим чем закончится лето, но весной у нас будут довольно интересные действия, а дальше, возможно, еще что-то мобилизуют, будут какие-то последние потуги. Но в целом, учитывая то количество техники, которая идет, у России единственный шанс будет на то, что кто-то захочет мириться – но никто не захочет.

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