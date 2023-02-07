Госконтроль приостановил работу крупной сети дискаунтеров в Минске 6 7.02.2023, 19:09

10,488

На собственника заведено уголовное дело.

Комитет госконтроля приостановил работу одиннадцати магазинов низких цен в Минске, а против собственника и руководителей сети возбудил уголовные дела по факту уклонения от уплаты налогов. Что это за сеть, в ведомстве не рассказали, но, судя по всему, она торгует импортной одеждой и обувью.

В уклонении от уплаты налогов обвиняются собственник и руководители пяти коммерческих структур, которым принадлежала крупная сеть магазинов низкого ценового сегмента в Минске — она включала 11 торговых объектов по продаже товаров легкой промышленности.

Как выяснилось, большую часть выручки в магазинах попросту не пробивали на кассе — это позволяло скрыть ее от налогообложения и создать «недобросовестную конкуренцию отечественным производителями товаров легкой промышленности».

— При этом для легализации продаваемых в магазинах товаров использовались фиктивные документы об их приобретении у подконтрольных собственнику торговых объектов компаний (на самом деле товары закупались за наличный расчет). На большинство товаров отсутствовали обязательные документы об их качестве, — заявили в КГК.

Также установлено, что более 150 работников магазинов получали зарплату «в конвертах» — при этом владелец бизнеса не уплачивал подоходный налог и обязательные страховые взносы, а работники лишались социальных гарантий.

Сейчас деятельность сети полностью приостановлена, а по выявленным фактам возбуждены уголовные дела.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».