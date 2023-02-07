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В YouTube появилась отреставрированная версия фильма «Дикая охота короля Стаха»

  • 7.02.2023, 20:35
В YouTube появилась отреставрированная версия фильма «Дикая охота короля Стаха»

Это экранизация одноименной готической повести Владимира Короткевича.

Студия «Беларусьфильм» выложила на YouTube обновленную версию фильма «Дикая охота короля Стаха» (1979) с улучшенным качеством изображения и звука. Это экранизация одноименной готической повести белорусского писателя Владимира Короткевича.

По сюжету книги (и фильма) действие происходит в конце XIX века среди болот белорусского Полесья куда приезжает молодой этнограф, чтобы изучать народные предания. Он селится в небольшом поместье, хозяйка которого — последняя представительница старинного дворянского рода — рассказывает страшную историю о короле Стахе, время от времени учиняющем дикую охоту на ее предков и на нее саму.

Повесть Владимира Короткевича была опубликована в 1964 году. Фильм по ее мотивам вышел в прокат в 1979-м и собрал целый урожай международных премий. Режиссер картины — Владимир Рубинчик, в главных ролях сыграли Борис Плотников, Елена Димитрова, Альберт Филозов, Роман Филиппов.

Цифровую реставрацию картины провели на студии «Беларусьфильм» по заказу Министерства культуры — в новой версии появилось улучшенное качество изображения и звука.

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