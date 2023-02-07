В YouTube появилась отреставрированная версия фильма «Дикая охота короля Стаха»
- 7.02.2023, 20:35
Это экранизация одноименной готической повести Владимира Короткевича.
Студия «Беларусьфильм» выложила на YouTube обновленную версию фильма «Дикая охота короля Стаха» (1979) с улучшенным качеством изображения и звука. Это экранизация одноименной готической повести белорусского писателя Владимира Короткевича.
По сюжету книги (и фильма) действие происходит в конце XIX века среди болот белорусского Полесья куда приезжает молодой этнограф, чтобы изучать народные предания. Он селится в небольшом поместье, хозяйка которого — последняя представительница старинного дворянского рода — рассказывает страшную историю о короле Стахе, время от времени учиняющем дикую охоту на ее предков и на нее саму.
Повесть Владимира Короткевича была опубликована в 1964 году. Фильм по ее мотивам вышел в прокат в 1979-м и собрал целый урожай международных премий. Режиссер картины — Владимир Рубинчик, в главных ролях сыграли Борис Плотников, Елена Димитрова, Альберт Филозов, Роман Филиппов.
Цифровую реставрацию картины провели на студии «Беларусьфильм» по заказу Министерства культуры — в новой версии появилось улучшенное качество изображения и звука.