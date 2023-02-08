В Гродненском районе мужчина украл в церкви колокола 1 8.02.2023, 12:26

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Но продавать их не собирался.

У 29-летнего жителя городка Сопоцкин не задались отношения с новым настоятелем местного храма. Мужчина с самого детства приходил в церковь и помогал по хозяйственным вопросам. И все было хорошо, пока туда не пришел другой священник. Именно этот факт и привел к краже.

Подробности инцидента рассказала гродненская милиция.

Мужчина знал, что в церкви имеются портативные колокола, а вот новый настоятель не знал. Их ранее приобрели на пожертвования верующих и доставали только на время праздников. Именно люди заметили пропажу колоколов и в начале 2023 года сообщили в милицию.

Оказалось, что помощник храма назло новому настоятелю перенес их к себе в сарай. Кстати, один из колоколов изготовлен из бронзы и весит почти восемь килограммов, а общий ущерб составил 1000 рублей.

Мужчина не смог объяснить, что хотел сделать с церковными атрибутами, однако продавать их точно не собирался.

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