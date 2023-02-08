Россию после поражения в войне ждет новый удар 24 8.02.2023, 12:26

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Названы страны, которые потребуют вернуть территории.

Страну-оккупанта Россию ждет поражение в войне против Украины и территориальные претензии со стороны других государств. Москва сама запустила механизм псевдореферендумов, который против нее же и обернется. После войны требования российскому государству по территориям могут предъявить Япония, Китай и даже Германия. Об этом заявил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

В интервью «24 каналу» он рассказал о том, что после того, как агрессор РФ проиграет войну, к ослабленному государству с очень высокой долей вероятности возникнут территориальные претензии.

«Могут иметь претензии и могут попытаться реализовать даже. Потому что проигравшие страны всегда платят территориями. Вот я сейчас живу в Болгарии, болгары очень хорошо помнят, что у них выход был к двум морям. Но они говорят: ну, ладно, мы не ту сторону выбрали, вступили в союз с Гитлером и нас за это наказали. Они смирились с этим. А вообще понятно, что страны платили территориями, в том числе, проигравшие страны, которые потерпели поражение. И Россия будет проигравшей страной», - отметил Гудков.

Политик добавил, что Москва сама открыла так называемый ящик Пандоры с псевдореферендумами на территории других независимых стран. Поэтому вполне допустим сценарий проведения референдума на Курилах с целью присоединения к Японии.

«Я не знаю, сумеют японцы там что-то взять или не сумеют, вполне возможно, что жители Курильских островов проведут референдум, точно, наверное, захотят присоединиться к Японии. На правах какой-нибудь автономии», - предположил Гудков.

Более того, он убежден, что вернуть оккупированные Россией земли могут захотеть не только японцы. Территориальные претензии могут возникнуть, в том числе, и со стороны Китая и Японии.

«Не то что не исключаю (возникновение территориальных претензий к России), я даже уверен в этом. Я уверен, что после войны к ослабленной России возникнет масса территориальных претензий. И со стороны Японии. И со стороны Китая могут быть. И со стороны среднеазиатских государств. Да все что угодно! Вплоть до Калининграда. Вот сейчас немцы скажут: так отдайте нам, это Кенигсберг наш. Ведь его готовились отдать до 1967 года. Даже не ожидали, что никто не будет требовать вернуть его назад. А власти советские были готовы к этому диалогу», - подчеркнул Леонид Гудков.

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