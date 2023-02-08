При строительстве метро в Риме найден уникальный золотой артефакт 8.02.2023, 17:52

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Подобных находок раньше не было.

Первое и единственное известное олицетворение Рима в древнем золотом стекле было обнаружено во время строительства линии метро C в Риме. Он был найден на станции Porta Metronia, где в 2016 году были раскопаны военные казармы. Артефакт из золотого стекла будет выставлен в новом музее станции метро. Об этом пишет ТheНistoryВlog.

Иконографическая тема уже хорошо известна, но это первое и пока единственное изображение, найденное на золотом стекле.

«Золотое стекло уже является очень редкой находкой, но, согласно предварительным данным, оно не имеет никакого сравнения», — пояснила ANSA Симона Морретта, археолог специального управления Рима. «Золотого стекла с олицетворением города Рима раньше не находили».

Золотое стекло было техникой изготовления стекла, при которой тонкий слой украшенного сусального золота, часто портрет, помещался между двумя слоями прозрачного стекла. Сначала лист был приклеен к одному из стеклянных дисков, а затем рисунок создавался путем царапания крошечных участков золота, как гравюра. Затем второй стеклянный диск накладывался поверх протравленной золотой поверхности и сплавлялся, чтобы создать медальон сосуда или медальона.

Процесс заливки тонкой пленки золота внутрь стекла зародился в эллинистической Греции (4-3 вв. до н.э.), но стеклодувы поздней Римской империи (3-4 вв. н.э.) усовершенствовали его, чтобы создать настоящие портретные миниатюры в медальонах и медальонах. ритуальные сосуды. Портреты могут быть поразительно реалистичными, а портреты, созданные в Александрии, иногда очень близки по стилю портретам фаюумских мумий.

Религиозные образы были популярным мотивом для изделий из золотого стекла. Были найдены образцы с греко-римской, христианской и еврейской иконографией, многие из них намеренно разбиты, а украшенное основание прикреплено к стене рядом с погребальными нишами в катакомбах Рима. В катакомбах найдено около 500 кусков римского золотого стекла, почти христианского. Языческие, христианские и еврейские золотые стеклянные сосуды содержат традиционные фразы, такие как «вивас» («ты живешь»), которые были обычными римскими выражениями удачи и возлияния. Это говорит о том, что они были изготовлены в общих мастерских, а изображения были изменены, чтобы понравиться людям разных вероисповеданий.

На недавно обнаруженном олицетворении Вечного города нет надписи. На ней платье в амазонском стиле, шлем с гребнем с перьями и диадема на лбу. Она носит копье на груди. Детали проработаны очень тонко, от локонов ее волос до завитков на шлеме.

Как и медальоны, найденные в катакомбах, золотой рома был вырезан из сосуда, вероятно, когда он был поврежден, и хранился как драгоценный предмет для демонстрации. Однако он не был установлен на стене казармы. Военные покинули это место в середине 3 века, а оставшееся сооружение было срублено и закопано. Верхушки стен были снесены, а площадка завалена мусором. В этом насыпном слое было найдено золотое стекло, которое датируется началом 4 века.

Станцию Porta Metronia планируется открыть в конце 2024 года. Это отличное место для музея, короткая приятная прогулка от Виа Аппиа вдоль травянистого парка по хорошо сохранившемуся участку стены Аврелиана. Я с нетерпением жду возможности снова когда-нибудь пройти этот участок и насладиться уникальным музеем, а не просто быть отрезанным от строительного хаоса.

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