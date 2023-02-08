Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III 8.02.2023, 18:47

2,538

Фото: Офис президента Украины

Встреча прошла в Букингемском дворце.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Лондоне с королем Великобритании Чарльзом III, сообщает BBC.

Встреча прошла в Букингемском дворце.

Как сообщили в Офисе президента, Зеленский поздравил короля Чарльза ІІІ с недавним восхождением на престол и пожелал миру и процветанию британскому народу.

Глава украинского государства также выразил благодарность британцам и правительству Его Величества и отметил, что Соединенное Королевство является одним из ближайших и важнейших союзников Украины.

Как писал сайт Charter97.org, после Лондона Зеленский посетит Париж.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».