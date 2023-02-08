Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III
- 8.02.2023, 18:47
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Встреча прошла в Букингемском дворце.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Лондоне с королем Великобритании Чарльзом III, сообщает BBC.
Встреча прошла в Букингемском дворце.
Как сообщили в Офисе президента, Зеленский поздравил короля Чарльза ІІІ с недавним восхождением на престол и пожелал миру и процветанию британскому народу.
Глава украинского государства также выразил благодарность британцам и правительству Его Величества и отметил, что Соединенное Королевство является одним из ближайших и важнейших союзников Украины.
Как писал сайт Charter97.org, после Лондона Зеленский посетит Париж.