Лавров отправился в Африку искать друзей России 10 8.02.2023, 20:09

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Сергей Лавров

Больше некуда.

Глава МИД России Сергей Лавров второй раз за две недели отправился в Африку, чтобы «прорвать» дипломатическую блокаду и найти новых покупателей на попавшие под эмбарго российские нефть и оружие.

После визитов в Анголу, Эритрею и королевство Лесото в январе, Лавров направился в Мали, где 7 февраля встретился с министром иностранных дел Абдулаем Диопой, а оттуда вылетел в Мавританию, где Лаврова в своем дворце принял президент Мохамед ульд Газвани.

В Мали российского министра, в прошлом завсегдатая западных дипломатических площадок, наградили степенью командора национального ордена и вручили в подарок туарегский меч такуба.

Лавров сообщил, что Россия отправила в Мали крупную партию авиатехники, готова содействовать укреплению армии страны и «надежно обеспечивает» потребности страны в части безопасности и обороны. «На этот счет у наших малийских друзей есть конкретные пожелания, они планомерно удовлетворяются», - сказал министр.

В Мавритании Лавров раскритиковал Запад за «колониальную политику» по отношению к странам Африки, усомнился в правах Международного уголовного суда, расследующего преступления африканских диктаторов, и предложил наладить поставки российских энергоносителей и удобрений. «У нас есть общее понимание необходимости наращивать экономические связи», — сказал Лавров, добавив, что такую же точку зрения разделяют «мавританские бизнес-операторы».

Работник МИДа с 50-летним стажем, в прошлом постпред России в Совбезе ООН, Лавров стал изгоем мировой дипломатии после начала войны в Украине, а перечень его контактов сжался до немногочисленных «дружественных» стран и диктатур третьего мира. На саммите G20 в Индонезии в ноябре с Лавровым отказались встречаться делегации 19 из 20 стран, включая Индию, Турцию, Бразилию, а также Саудовскую Аравию и Мексику, которых Москва считает «дружественными».

Утверждающий, что «изолировать Россию невозможно», Лавров отправляется в Африку, потому что больше некуда, считает Федор Лукьянов, глава Совета по внешней и оборонной политике.

«Куда еще ему лететь? — задается вопросом Лукьянов. — Раньше он постоянно был в Европе, посещая различные конференции. Теперь с этим покончено», — говорит Лукьянов.

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