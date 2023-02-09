Лукашисты запаниковали из-за «заговора врачей» 9.02.2023, 8:30

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Белорусским медикам запретили надевать белые костюмы с красными элементами.

Телеграм-канал «Белые халаты» опубликовал любопытную информацию, которую ему сообщили читатели:

«Антиутопия реальна до мурашек по коже.

Сегодня в 3-й детской больнице Минска «работала» комиссия с главным врачом, главной медсестрой в составе. Результаты работы:

Сказали, что поступил «сигнал» о том, что сотрудники поддерживают бчб.

Запретили надевать красно-белые рабочие костюмы, вообще любые костюмы с красными элементами.

Все красное в отделениях, включая оранжевые жалюзи на окнах нужно снять.

Цвет больницы их тоже не устроил, сказали, что чередуются цвета, близкие к красно-белым (больница персиково-оранжевого цвета)

Коллеги говорят про снятие красной полоски со скорой».

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