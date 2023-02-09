Лукашисты запаниковали из-за «заговора врачей»
- 9.02.2023, 8:30
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Белорусским медикам запретили надевать белые костюмы с красными элементами.
Телеграм-канал «Белые халаты» опубликовал любопытную информацию, которую ему сообщили читатели:
«Антиутопия реальна до мурашек по коже.
Сегодня в 3-й детской больнице Минска «работала» комиссия с главным врачом, главной медсестрой в составе. Результаты работы:
Сказали, что поступил «сигнал» о том, что сотрудники поддерживают бчб.
Запретили надевать красно-белые рабочие костюмы, вообще любые костюмы с красными элементами.
Все красное в отделениях, включая оранжевые жалюзи на окнах нужно снять.
Цвет больницы их тоже не устроил, сказали, что чередуются цвета, близкие к красно-белым (больница персиково-оранжевого цвета)
Коллеги говорят про снятие красной полоски со скорой».