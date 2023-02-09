Bloomberg: Российская элита обеспокоена, что Путин сошел с ума 9.02.2023, 8:53

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Эстонская разведка опубликовала интересные данные.

Президент РФ Владимир Путин, несмотря на неудачи в первый год вторжения в Украину, решил тянуть время, полагая, что Украинское государство и Запад «изнашиваются раньше России», а также рассчитывая, что может «взорвать» Украину за столом переговоров. В свою очередь, российская элита все больше обеспокоена тем, что Путин «сошел с ума», пишет Bloomberg со ссылкой на данные эстонской разведки.

При этом в материале отмечается, что в потенциальной постпутинской России нет значительной группы влияния, которая разделяла бы демократические ценности. Вместо этого за власть в РФ борются радикальные группировки, возглавляемые, например, куратором «вагнеровцев» Евгением Пригожиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Генеральный директор Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин уверен: Россия не сможет сломить Украину. Он признает, что у россиян еще много ресурсов для продолжения войны, но в то же время российская экономика продолжает ощущать на себе удары.

В связи с этим глава эстонской разведки отводит ключевую роль решительности Запада. По его словам, Украина обязана выиграть эту войну, потому что, если она потерпит поражение, цена удара по европейской безопасности будет намного выше, чем тот финансовый вклад, который делается союзниками в настоящее время.

Розин также отметил, что российское вторжение в Украину повысило риск военного конфликта в Балтийском регионе. Вероятно, Россия усилит активность своих Военно-морских и Военно-воздушных сил в Балтийском море, отметил руководитель разведки.

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