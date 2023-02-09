Макрон вручил Зеленскому высшую награду Франции 9.02.2023, 9:07

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Видеофакт.

Французский президент Эммануэль Макрон наградил украинского лидера Владимира Зеленского орденом Почетного легиона.

Об этом сообщается в Twitter главы Франции.

«Уважение Украине и ее народу. Уважение тебе, дорогой Владимир, за твое мужество и преданность», - отметил политик.

К слову, орден Почетного легиона является высшей наградой Франции. Это отличие может присудить только президент республики за военные или гражданские заслуги.

Hommage à l’Ukraine et à son peuple.

Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. pic.twitter.com/6sN2iVUWrl — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023

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