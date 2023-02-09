Макрон вручил Зеленскому высшую награду Франции
- 9.02.2023, 9:07
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Видеофакт.
Французский президент Эммануэль Макрон наградил украинского лидера Владимира Зеленского орденом Почетного легиона.
Об этом сообщается в Twitter главы Франции.
«Уважение Украине и ее народу. Уважение тебе, дорогой Владимир, за твое мужество и преданность», - отметил политик.
К слову, орден Почетного легиона является высшей наградой Франции. Это отличие может присудить только президент республики за военные или гражданские заслуги.
Hommage à l’Ukraine et à son peuple.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023
Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. pic.twitter.com/6sN2iVUWrl