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Макрон вручил Зеленскому высшую награду Франции

  • 9.02.2023, 9:07
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Макрон вручил Зеленскому высшую награду Франции

Видеофакт.

Французский президент Эммануэль Макрон наградил украинского лидера Владимира Зеленского орденом Почетного легиона.

Об этом сообщается в Twitter главы Франции.

«Уважение Украине и ее народу. Уважение тебе, дорогой Владимир, за твое мужество и преданность», - отметил политик.

К слову, орден Почетного легиона является высшей наградой Франции. Это отличие может присудить только президент республики за военные или гражданские заслуги.

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