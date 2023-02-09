В Брянской области РФ на границе с Беларусью началась паника из-за «атак беспилотников» 2 9.02.2023, 9:45

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Утро выдалось неспокойным.

В российской Брянской области эта ночь и утро оказались неспокойными. Власти региона заявили о так называемых «атаках беспилотников».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Брянской области РФ Александра Богомаза.

«Сегодня ночью украинские националисты атаковали территорию Стародубского муниципального округа БПЛА. Системой ПВО ВС РФ атака была отбита. В результате работы системы ПВО из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять», - пишет Богомаз.

Отметим, что Стародуб находится вблизи от белорусской границы.

Также российский чиновник сообщил, что пострадавших в результате «атаки» или разрушений нет, а уже впоследствии заявил о повторной «волне».

«Системами ПВО ВС РФ отбита еще одна атака ВСУ... БПЛА была сбита. Пострадавших и разрушений нет», - заявил утром Богомаз.

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