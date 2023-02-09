закрыть
9 февраля 2023, четверг, 11:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Брянской области РФ на границе с Беларусью началась паника из-за «атак беспилотников»

2
  • 9.02.2023, 9:45
  • 8,934
В Брянской области РФ на границе с Беларусью началась паника из-за «атак беспилотников»

Утро выдалось неспокойным.

В российской Брянской области эта ночь и утро оказались неспокойными. Власти региона заявили о так называемых «атаках беспилотников».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Брянской области РФ Александра Богомаза.

«Сегодня ночью украинские националисты атаковали территорию Стародубского муниципального округа БПЛА. Системой ПВО ВС РФ атака была отбита. В результате работы системы ПВО из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять», - пишет Богомаз.

Отметим, что Стародуб находится вблизи от белорусской границы.

Также российский чиновник сообщил, что пострадавших в результате «атаки» или разрушений нет, а уже впоследствии заявил о повторной «волне».

«Системами ПВО ВС РФ отбита еще одна атака ВСУ... БПЛА была сбита. Пострадавших и разрушений нет», - заявил утром Богомаз.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Курская дуга 2.0
Курская дуга 2.0 Аркадий Бабченко
Очередной самострел лукашистов  
Очередной самострел лукашистов   Артем Черников
Последний трамвай
Последний трамвай Ирина Халип
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси Андрей Санников