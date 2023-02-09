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Александру Куллинковичу посмертно запретили выступать в Беларуси

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  • 9.02.2023, 13:43
  • 7,850
Александру Куллинковичу посмертно запретили выступать в Беларуси
Александр Куллинкович

В «черном списке» от лукашенковских идеологов — 80 исполнителей.

В Сети появился «черный список» музыкантов, которым запрещено выступление в Беларуси.

В нем 80 исполнителей, причем не только белорусских и российских.

Беларусь в списке представляют Лариса Грибалева, Анна Шаркунова, Инна Афанасьева, Саша Немо, Юзари, Алексей Хлестов, Ксения Ситник, Макс Корж, группы «Ляпис Трубецкой», Navi Band и другие.

Издание «Новы час» обратило внимание, что запрещено выступление и группе «Нейро Дюбель», которая прекратило свое существование после смерти своего солиста Александра Куллинковича в 2018 году.

Также лукашенковские идеологи запретили выступать в Беларуси западным исполнителям Леди Гаге и Шер. В списке есть и российские музыканты Валерий Меладзе, Anacondaz, Little Big, «Ногу свело», Noize MC, Oxxxymiron.

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