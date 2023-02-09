Экономика больших дыр и «белых лад» 1 Телеграм-канал «Сито Сократа»

9.02.2023, 13:54

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«Кубышка» Кремля истощиться за год.

Проблемы усугубляются не только у представителей военной верхушки России, но и портят жизнь функционерам экономического блока. Если стычки по линии людей Шойгу и наемников Пригожина у всех на виду, то министры-капиталисты куда реже попадают в поле зрения общественности. Тем более после начала войны против Украины огромное число экономических индикаторов стали секретными. Единицы понимают, каково реальное положение дел в зашифрованной путиномике. Хотя премьер Мишустин инвестирует в свой имидж спасителя страны от экономического коллапса и даже пытается пробиться в пул преемников Путина, оттеснив Патрушева, но скрывать негативные трансформации внутри страны ему удается все хуже и хуже.

Пока с помощью информационных манипуляций удается водить народ за нос. В качестве крупного достижения правительство продавливает индикатор промышленного производства по стране. Согласно актуальным оценкам в 2023 году промышленность даст прирост в 2% по сравнению с предыдущим годом. Но даже слепому заметно: наращивание производственных оборотов вызвано двумя переплетающимися факторами. Во-первых, усиливается международная изоляция страны, иностранные производители уходят из РФ, и возникающие ниши заполняются местными суррогатами. Во-вторых, вливаются средства в ВПК, растет заказ на производство оружия взамен потерянному в ходе боев в Украине. По сведениям аналитиков, Россия недосчиталась 5694 единиц военной техники за 10 месяцев вторжения. Стоимость всего этого убийственного металла переваливает за 25 млрд $. Много это или мало? Если сравнивать с ВВП за 2022 год, то только на железяках отвалилось 1,2% экономики. Стоит ли после этого радоваться «росту»? Путинцы любят сравнивать «СВО» с ВОВ, и здесь налицо неутешительные параллели. СССР в 1941-1942 гг. потерял огромный пласт экономики. Оборонный заказ в 1943/1944 и грабительские займы у граждан выровняли ситуацию, но сразу после окончания войны пошел экономический спад и голод 1946-1947 гг. Центр тогда спасал одни регионы за счет других, породив огромное напряжение внутри страны, повторно вкусившей горькую цену победы.

Спонсором выхода экономики из клинча и сейчас выступает рядовой россиянин. Уровень жизни падает, наметилась стагнация потребления. Команда Мишустина начала обсуждение единовременного добровольного налога для крупного бизнеса. Но по факту деньги вытащат из карманов наемных сотрудников. Минфин опубликовал результаты исполнения бюджета за январь. Результатом стал дефицит почти 1,8 трлн рублей. Такого не было со времен дефолтного 1998 года. Бахвальство, мол, санкции Запада – бумажный тигр – как-то всерьез уже не воспринимается. Доходы от реализации нефтегазового сырья сократились на 46,4%, от несырьевого экспорта – на 28,1%. Одновременно расходные статьи выросли почти на 59%!

В предвыборный год подобные негативные явления могут быстро обвалить рейтинг несменяемого вождя. Потому ситуация выравнивается с помощью распродажи золотовалютных резервов. За январь на покрытие дефицита сожгли 2,3 китайских юаней и 3,6 тонны золота. Далее цифры будут нарастать нелинейно, а значит имеющаяся кубышка истощиться за 1-1,5 года. Взять взаймы Москве негде, и потому будут резать бюджеты на образование, медицину, ЖКХ.

Мишустину подобные процессы рушат все планы, и он уже даже начал давить на Набиуллину, дабы она через Центробанк выдавала «более оптимистичные прогнозы» и «фильтровала» негатив. Все как в позднем СССР, когда на бумаге планы пятилеток перевыполнялись, а на полках магазинов зеленели банки морской капусты. Но есть и отличия. Чем больше цинковых гробов поступает в страну, тем стремительнее растут продажи белых «лад», которые уже составили 50% от общего объема проданных в России авто.

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