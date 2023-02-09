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«Залог в размере двух арендных плат может не покрыть ремонт»

  • 9.02.2023, 14:30
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«Залог в размере двух арендных плат может не покрыть ремонт»

Минчане рассказали, как сдавали квартиры людям с животными.

Условие «Без животных» в объявлениях об аренде квартир давно уже привычное дело. Арендодатели хотят, чтобы квартира оставалась аккуратной, а арендаторы не желают расставаться с любимыми питомцами и пытаются убедить, что они ничего не портят. Realt спросил у собственников, почему они не в восторге от квартиросъемщиков с котами и собаками, и на каких условиях они готовы к животным в квартире. Вот несколько историй.

Бронислава начала сдавать свою однушку в Сухарево восемь лет назад. В квартире был новый ремонт, на который потратили немаленькие деньги: итальянская кухня, встроенная техника… Тогда арендатор и решила, что сдавать жилье будет только тем, у кого нет животных. Однако в квартире все равно в какой-то момент оказывались коты.

— Квартиросъемщики меня не предупреждали об этом, а просто-напросто обманывали: о животном я узнавала постфактум или уже в процессе сдачи. Кстати, у моей нынешней квартирантки появился кот, но его она взяла с моего разрешения. Ее друзья уехали срочно в Польшу и кота собирались усыпить.

Хозяйка рассказывает, с какими ситуациями сталкивалась, когда у нее жили арендаторы с животными.

— Девушке было лень выводить той-терьера на улицу, и она выгуливала его на балконе. После этого мы с мамой убирали за ним на балконе. После кота переклеивали кусочек обоев, потому что он ободрал угол. Конечно, все зависит от хозяев животных, но когда сдаешь квартиру — не угадаешь, что за человек перед тобой.

Бронислава не категорична и готова обсуждать варианты.

— Если это, например, собака миниатюрных пород, то я бы подумала: почему не согласиться? У меня самой есть две собаки породы чихуахуа, и я знаю, что особого ущерба от них нет. Единственное, много шерсти, но это не проблема. А вот что проблема, так это молодые животные — щенки и котята. У них меняются и чешутся зубы, из-за этого они могут погрызть мебель. По моему опыту и опыту моей мамы, которая тоже сдает квартиру, животные точно не способны наделать столько проблем, на которые способны люди. После отъезда квартирантов я однажды обнаружила разбитый телевизор на стенке, а потолок мне пришлось перетягивать, он каким-то непонятным образом оказался с дыркой. Керамогранит на полу тоже был разбит. Однажды мне пришлось вызывать ОМОН, из-за того, что молодая пара дралась до крови и разбила половину мебели.

«Пришла за деньгами, а соседка спрашивает: вы в приют?»

Ирина смеется, рассказывая свою историю. Хотя еще несколько лет назад девушке было не очень весело. В 2017 году она сдавала квартиру в центре Минска.

— Родители подарили мне двушку, в которой я делала ремонт больше года. Я собиралась жить в квартире сама, поэтому не экономила на материалах и дизайнерских решениях. На ремонт я потратила сумму как треть стоимости квартиры. В общем, это было точно не под сдачу.

Когда ремонт уже подходил к концу, планы у Ирины изменились — она уехала жить в другой город, а с квартирой надо было что-то делать. Выставлять объявление о сдаче квартиры не хотелось, решила поинтересоваться у друзей, может быть, кто-то ищет жилье.

— Я хотела, чтобы это был человек пусть и не знакомый лично, но хотя бы знакомый кого-то из моих друзей. Так и получилось: заехали друзья моих друзей. Абсолютно классные ребята — аккуратные, без вредных привычек, платежеспособные, вот это вот все. Просто мечта для тех, кто сдает квартиру! Мы переписывались в телеграме, они мне ежемесячно перечисляли деньги, а где-то через полгода у меня были вопросы с банковской карточкой и мы решили, что я зайду в гости за деньгами в их-мою квартиру.

Ирина как раз была в Минске и зашла к ребятам на кофе.

— Я звоню в домофон, а за мной стоит соседка — женщина в возрасте, которую я раньше не видела. Она видит номер квартиры и спрашивает у меня: а вы в приют? Котеночка принесли? Я сразу не поняла, о чем она, но потом, когда поднялась на свой этаж, как поняла… Оказывается, ребята постоянно брали животных на передержку и соседям это не очень нравилось. Одновременно у них могли жить большая собака, несколько взрослых котов и котят.

Девушка признается, что она была удивлена, когда увидела этот «приют» в своей квартире.

— Мы не ругались с ребятами, просто договорились, что они по возможности минимизируют количество животных дома. Я понимаю, что сама в этой ситуации тоже виновата: не просила ничего согласовывать со мной и абсолютно никак не контролировала. Мы общались не как арендатор с арендодателем, а скорее как приятели.

По словам Иры, несмотря на множество животных, чего-то совсем уж страшного она не увидела. Стены в квартире покрашены, на них не будут так заметны царапины, как на обоях, а мягкая мебель выполнена из такого материала, которому не страшны кошачьи когти.

— Чего жалко, так это дверей. Я ставила дорогие даже по сегодняшним меркам двери, а их в идеале придется как-то реставрировать из-за царапин. Думаю, если бы это были незнакомые люди, а не друзья друзей, я бы злилась сильнее. А так я изначально хорошо к ним отношусь и готова закрыть глаза.

«Залог в размере двух арендных плат может не покрыть ремонт»

Дмитрий сдает квартиру в Минске не первый год, но квартирантов с животными не берет принципиально.

— Это повышенный износ всего, что в квартире — пол, мебель, стены. Плюс запах — он нередко трудновыводим, несмотря на дорогостоящую обработку. А также нежелание арендатора компенсировать ущерб и платить залог, — четко перечисляет причины, почему выбирает квартиросъемщиков без животных. — Надо понимать, что при повышенном износе имущества речь идет совсем о другом размере арендной платы. Дешевле, конечно, чем посуточно, но дороже, чем без животных. Ведь все арендаторы захотят въехать в квартиру со всем новым, без запаха животных и сигарет. Хоть у меня самого и было две собаки, у соседей собаки, а у друзей коты, надо понимать, что собаки в городских условиях постоянно сидят в квартирах. Их выгуливают в среднем два раза в день по 10−15 минут.

Если говорить об условиях, при которых Дмитрий согласился бы сдать квартиру людям с животными, это, по его мнению, трудновыполнимо.

— Возможно, залог в размере двух арендных плат. Хотя и это может не покрыть ремонта по актуальным ценам.

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