Глава Европарламента выступила за передачу Украине самолетов и дальнобойных ракет 9.02.2023, 14:49

Роберта Метсола

Заявление было сделано во время визита Зеленского в Брюссель.

Глава Европейского парламента Роберта Метцола выступила за передачу Украине авиации и дальнобойных ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Метцолы в Европарламенте.

«Мы знаем, какую жертву понес ваш народ ради Европы, и мы должны почтить это не только словами, но и действиями», - сказала она.

Глава Европейского парламента добавила, что европейская помощь Украине должна включать «реактивные самолеты, которые вам нужны, чтобы защитить свободу, которую многие воспринимают как должное».

Как сообщал сайт Charter97.org, президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступил в Европейском парламенте.

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