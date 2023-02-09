Алексей Венедиктов: Мы стоим накануне большой кровавой битвы 9.02.2023, 14:59

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Она может случиться 24 февраля.

Российский журналист Алексей Венедиктов рассказал о том, как могут развиваться военные действия в Украине в ближайшее время.

«Есть в войне часть военная и часть политическая. На мой взгляд, мы стоим накануне большой кровавой битвы. Она может случиться до прихода танков, в Украине говорят, что она может случиться 24 февраля. А танков (у Украины) еще нет, истребителей нет. Это будет кровавая бойня», — заявил журналист в эфире Живого гвоздя

«Когда вы посмотрите настоящие картинки с линии соприкосновения, вы увидите Первую мировую войну, даже не Вторую: замерзшие траншеи, артиллерия стреляет поверх голов», — добавил Венедиктов.

Он считает, что украинская и российская стороны готовятся к контрнаступлению и обе стороны «полны оптимизма».

«У российской стороны есть задача «освободить» Донбасс к концу марта, и у украинской — освободить Донбасс или прорваться к Мелитополю. Два политических руководства испытывают оптимизм, накапливаются ресурсы.

Но это будет кровавая мясорубка, и ей нет альтернативы. Никаких других элементов развития — военных и политических – мы сейчас не видим. Будет еще хуже», — считает журналист.

Венедиктов объяснил, почему российское руководство все еще испытывает оптимизм, хотя заметных достижений у ее армии в последнее время нет:

«Шойгу сказал: мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллионов человек. А у Украины – 7 миллионов. Они думают: шапками закидаем».

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