Сценарий окончания войны для Украины 2 Виталий Портников

9.02.2023, 16:13

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Виталий Портников

Никаких «двух Корей» не будет.

Собственно полемика о том, что результатом войны в Украине может быть какой-то «корейский вариант», разделение страны по собственной «38 параллели», похоже, отражает непонимание участниками этой дискуссии — даже если среди них оказываются такие высокопоставленные должностные лица, как Дмитрий Медведев — самой сути того, что происходит в российско-украинской войне,

После Второй мировой войны статус Кореи как независимого государства признан практически всеми государствами, даже теми, кто еще недавно претендовал на территорию этой страны и влияние над ней. Времена запретов на корейский язык и культуру, презрения к корейскому народу и его цивилизации канули в Лету. Само признание Кореи и корейцев — один из важных, пусть и не очень исторически заметных для нас результатов Второй мировой войны, подлинное торжество справедливости.

Однако представления о том, какой станет новая Корея, у союзников по антигитлеровской коалиции были разные. Сталинский Советский Союз — вскоре к нему присоединился и Китай, в котором в гражданской войне победили коммунисты Мао Цзэдуна — стремился к появлению коммунистической Кореи. А Запад, прежде всего, Соединенные Штаты считал, что корейский народ имеет право на собственное демократическое государство. Именно поэтому после захвата коммунистическим режимом Ким Ир Сена юга страны Совет Безопасности ООН (тогда бойкотированный СССР, а место Китая в нем занимали представители Китайской Республики на Тайване) отправил на Корейский полуостров миротворцев для противодействия оккупации. Но при этом, повторюсь, никто не подвергал сомнению право Корейского государства на существование.

Конфликт России и Украины, — уверен, совсем другая история. Украина для России, похоже, Корея не после, а до Второй мировой войны. Российское руководство отказывает украинскому государству в праве на существование, с презрением отзывается об украинском народе и языке, требует, чтобы украинцы пользовались не своим языком, а языком соседней России. То есть делает все, что до Второй мировой войны и в военные годы делали на Корейском полуострове оккупанты.

Если бы Кремль хотел появления «второй Украины», о которой недавно писал в Известиях Виктор Медведчук, такова «вторая Украина» появилась бы уже в 2014 году в Крыму. Нечего было бы лишенному поста президента Украины Виктору Януковичу бежать в Ростов, он мог бы сформировать альтернативную власть в Симферополе. Даже если не в Симферополе — то в Донецке уже наверняка. Вот вам и «две Кореи», демократическая и пророссийская, вот вам и новый Ким Ир Сен.

Но ничего подобного не случилось. Ни в 2014 году, ни в 2022 году. Каждый раз территории, которые могли бы стать «базой» для «второй Украины», не просто оккупировались, но и аннексировались. И, простите, это вполне логично. Зачем Путину нужна «вторая Украина», если он не верит в существование первой? Если он готов нарушить международное право, чтобы присоединить украинский Крым, чтобы дети в Мелитополе или Бердянске учились на чужом языке и читали книги о чужой жизни, чтобы лишить целый народ его собственной идентичности. И что в этом нового? Гитлер был готов согласиться с декоративным французским «государством» со столицей в Виши, но Чехию или Польшу превратил в колонии Рейха без права на идентичность, а евреев просто хотел стереть с лица земли. Владимир Путин также отказывает украинцам в праве на идентичность, а в Крыму нивелирует саму сущность суверенитета, связанного с правами крымских татар.

Поэтому, наверное, никаких «двух Корей» не будет. Может быть либо поражение агрессора и торжество международного права, либо продолжение оккупации украинских земель Россией — и на оккупированных территориях, думаю, так же будет отрицаться, подавляться и уничтожаться украинская идентичность.

Владимир Путин просто не оставляет украинцам и цивилизованному миру выбора: его успех — это угроза человечности.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

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