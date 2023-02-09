Назван дешевый продукт, который снижает давление и вес 1 9.02.2023, 16:30

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Два стакана этого продукта в день творят чудеса с организмом.

Чтобы снизить давление в домашних условиях не обязательно прибегать к тяжелой артиллерии в виде дорогостоящих препаратов.

Новое исследование выявило необычайно полезные свойства побочного продукта производства сыра и творога — сыворотки, пишет actualno.com.

В ней большое количество аминокислот, поэтому она не только благоприятно влияет на уровень давления, но и помогает избавиться от ненавистных лишних килограммов.

Продукт особенно популярен среди тех, кто заботится о своем здоровье, но многие почему-то упорно отказываются вводить его в свой рацион.

Оказалось, что ежедневно необходимо употреблять всего 2 стакана сывороточного протеина. Он увеличит устойчивость к инсулину и поможет восстановить лимитный обмен.

В ходе экспериментов участникам давали пару раз в день напитки с ним. Спустя некоторое время выяснилось, что те, кто его пил сожгли значительно больше жира, чем потребители плацебо.

Сыворотка подходит для всех возрастов, ее можно употреблять беременным. Важно лишь следить за свежестью продукта и не превышать двухразовую дозировку на день.

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