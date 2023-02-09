Под Бахмутом ликвидировали учителя математики из батальона «Ахмат» 9.02.2023, 17:09

Оккупант из Ленинградской области мечтал служить с кадыровцами.

Защитники Украины под Бахмутом ликвидировали 51-летнего учителя математики из Ленинградской области, который в ноябре 2022 года добровольно отправился на войну. Андрей Пигарев воевал в составе батальона «Ахмат» главы Чечни Рамзана Кадырова.

О гибели оккупанта рассказал «Обозреватель» со ссылкой на российские СМИ. Отмечается, что Пигарев с семьей жил в Санкт-Петербурге, работал экономистом и бухгалтером. Однако в 2016 году решил переселиться в деревню.

Там он устроился на работу в школу учителем математики и физики в 5-9 классах. А его жена стала учителем истории и обществознания.

В начале ноября Пигарев пришел к директору школы и заявил, что увольняется, чтобы пойти добровольцем на войну против Украины.

«Там ведь мальчишки молодые сражаются. А я что, не смогу?», – цитирует Пигарева директор учебного заведения.

Вскоре россиянин попрощался с семьей и уехал в военкомат в Грозный, чтобы попасть в батальон «Ахмат». В итоге Пигарев был ликвидирован украинскими воинами 17 января.

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