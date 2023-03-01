Один из лучших бомбардиров футбольного чемпионата Беларуси перебрался в Украину 1.03.2023, 22:53

Даниэль Созах

Даниэль Созах стал игроком «Кривбасса».

Несмотря на войну в Украине полным ходом идет футбольный чемпионат. И туда из Беларуси переходят футболисты. В первый день весны игроком криворожского «Кривбасса» стал 24-летний нападающий Даниэль Созах.

Форвард из Ганы приехал в Беларусь зимой 2021 года и за два сезона стал одним из лидеров «Ислочи» из Минского района, передает «Белсат».

В прошлом сезоне Даниэль Созах забил 10 голов и стал четвертым бомбардиром чемпионата Беларуси. А его команда финишировала пятой, повторив рекорд клуба. Теперь Даниэль будет выступать за восьмую на сегодня команду Украины – «Кривбасс». В этом клубе есть люди, которые раньше выступали в Беларуси.

Прежде всего это главный тренер – Юрий Вернидуб, который с 2019 по август 2020 года работал в солигорском «Шахтере». Потом он отправился в молдавский «Шериф«, с которым вышел в групповой турнир Лиги чемпионов, где обыграл мадридский «Реал». Но после вторжения России в Украину Вернидуб оставил работу в Молдове и отправился добровольцем на фронт, защищать родину.

Отметим, что в Кривом Роге есть еще два футболиста, которые ранее выступали в Беларуси – Роман Дебелко и Жан По из Кот-д’Ивуара. Во время выступления Жана в минском «Динамо» к команде приехал Лукашенко. Он удивился, что По хорошо знает русский язык и пожелал: «только не беги из Беларуси. Не волнуйся, диктатуры у нас здесь нет». Но самопровозглашенного правителя Беларуси По не послушал и вскоре уехал в Египет, а позже перешел в «Кривбасс».

Если в прошлом году чемпионат Беларуси покинули 80 человек, то в этом году – уже 50. Основное направление, куда уезжают футболисты, – это Казахстан и Россия.

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