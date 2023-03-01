Воины батальона «Сармат» сдерживают ежедневные штурмы россиян в Угледаре
- 1.03.2023, 23:59
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Воины батальона «Сармат» 56-й ОМПБр рассказали о боях в Угледаре, штурмах россиян и пленных оккупантах.
Об этом говорится в репортаже Ирины Сампан, опубликованном на YouTube-канале «Бутусов Плюс».
По словам военных, в городе остаются некоторые жители.
«Мы за первые две недели около 50 человек взяли в плен. Эти олухи дольше ехали, чем воевали», - говорит один из защитников.
Информацию о пребывании Угледара в «кольце» воины отрицают.
Другой военный рассказывает, что россияне около 5 раз в день пытаются штурмовать позиции ВСУ малыми группами.