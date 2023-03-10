«Нехитрым способом из кармана белорусов было вынуто $100 миллионов» 3 10.03.2023, 13:35

6,232

«Сахарная афера» властей дорого обходится белорусским семьям.

Бизнесмен Александр Кнырович, обратив внимание на подорожание сахара в Беларуси в прошлом году, сделал неутешительные выводы.

— Я убежден, что очень нехитрым способом из кармана покупателей в прошлом году было вынуто 70, а, может быть, и все 100 млн долларов, — заявил бизнесмен.

В связи с этим он обратился к МАРТ, который, по мнению Кныровича, «защищает карман белорусов», подробно обосновав свою претензию.

— В Беларуси минимальная цена сахара сегодня на 24% выше, чем в России: в РБ — 2,55 рубля за килограмм (приблизительно 0,91 доллара), в РФ — 55 российских рублей (0,73 доллара).

И эта разница на товар массового ежедневного спроса существует, несмотря на то, что у нас открытый рынок, свободные границы, товары должны перемещаться, — отметил бизнесмен, приведя любопытную статистику.

Рядовой белорус за среднюю январскую зарплату может приобрести 660 кг сахара, а рядовой россиянин — 988 кг. Разница в полтора раза. Вот такое Союзное государство.

Конъюнктуру внешнего рынка экономист считает одной из причин сокращения объемов выпуска сахара белорусскими предприятиями: в 2011 году все четыре завода произвели 985 тыс. т, в 2016 — 847 тыс. т, в 2019 — 639 тыс. т, 2020 — 572 тыс. т, 2021 — 529 тыс. т, 2022 — 515 тыс. т.

— Сам по себе белорусский рынок значительно меньше, чем объем производства наших сахарных заводов, наше внутреннее потребление составляет 380-390 тыс. т в год. Остаток мы имеем возможность продавать на экспорт, чаще всего в страны СНГ, больше всего в Россию, также много раньше продавали в Украину, затем шли Казахстан, Таджикистан и другие регионы.

Сахар — биржевой товар, цена на него колеблется и сейчас она на уровне 560 долларов за тонну. Это достаточно высокий уровень, соответственно, продав, например, 200 тыс. т, мы получили бы экспортную выручку немного больше, чем 100 млн долларов. И если посмотреть в отчетность, мы примерно это и наблюдаем.

Получается, что производство сахара падает, а цена на него растет!

Причина в нашем случае в себестоимости, основой которой является цена на сырье — сахарную свеклу и газ. Именно к этому виду топлива привязаны технологии производства на наших сахарных заводах.

Если сравнить себестоимость белорусского и российского сахара, то окажется, что та самая сахарная свекла в России на 25-30% дешевле, просто из-за природных условий. Существует разница в ценах на газ между Россией и Беларусью, несмотря на все, что касается опять-таки Союзного государства, которое мы строим уже 30 лет, — говорит Кнырович.

Он отмечает, что в течение многих лет все белорусские сахарные заводы работали в убыток, и государство попыталось исправить ситуацию, однако способы вызывают у бизнесмена недоумение.

— Рынок бывает высокий, когда цены складываются так, что Беларусь имеет возможность выгодно продавать свой товар в Россию и другие страны, а бывает низкий, когда цены устанавливаются ниже, чем себестоимость белорусского товара. Это было хорошо видно в середине 2010-х годов, сохранили убыточность заводы и в 2018 году.

То есть сначала государство засунуло туда народные деньги, а потом оно же оплачивало убытки этих заводов. В данном случае ситуация относительно естественная, но государство, конечно, не могло мириться с таким положением дел и однажды приняло правильное решение — ввело минимально возможные отпускные цены на сахар.

Без них мы могли бы покупать российский сахар, который стоял в наших магазинах по цене 1,3 бел. р. за кг. Но эта цена наносила ущерб белорусским заводам, поэтому правительство решило о них позаботиться и сказало, что сахар в магазине не может стоить дешевле, чем 1,5 р. Вот такая забота об эффективности сахарного производства, только за счет кармана белорусского покупателя.

Если помните, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, случился «сахарный хапун» — и в Беларуси, и в России.

И тогда правительство пошло на логичный шаг для того, чтобы сахар из Беларуси не вывозился в Россию: оно подняло своим решением цены на 60 к. за кг, до подорожания он стоил 1,79 р., после — 2,49 р.

Тогда и родились те самые 30%, на которые подорожал сахар по итогам 2022 года. Однако потом сахарный ажиотаж спал, цены пришли к уровню, который является естественно рыночным, но правительство не убрало регулирование, не понизило цены назад, оно просто забыло об этом факте.

В результате, если снизить цены на белорусский сахар хотя бы до уровня инфляции (в прошлом году, по данным Белстата, она составила 12,8%), получится, что белорусы переплатили за этот продукт государству порядка 90 млн долларов.

Даже если бы белорусский сахар стоил на уровне сегодняшних российских цен, разница в 24% дает приблизительно 70 млн потерь белорусских покупателей сахара. Каждый из них заплатил государству за неэффективность белорусских сахарных заводов от 8 до 10 долларов.

При этом МАРТ, который должен требовать справедливых цен, как будто этого не замечает, — заключил Кнырович.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».